Dronken bestuurder zonder rijbewijs (22) neemt doodleuk foto’s van crash Sander Bral

30 oktober 2019

Een bestuurder is woensdagochtend ingereden op zes geparkeerde voertuigen aan de Sint-Michielskaai. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden, de andere waren wel nog rijvaardig. De 22-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Nochtans had hij vier passagiers bij zich in de wagen. De bestuurder en zijn passagiers toonden weinig schuldbesef en namen met veel enthousiasme foto’s van de crash en zetten de boel op stelten. Uiteindelijk werd één van de passagiers bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap.