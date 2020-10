Dronken bestuurder vlucht tweemaal voor de politie, waarvan één keer uit het ziekenhuis Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

20u55 0 Antwerpen Twee voertuigen reden afgelopen zondagavond aan hoge snelheid op de Plantin en Moretuslei een politiepatrouille voorbij. Nadat het eerste voertuig tot stilstaan werd gebracht, trachtten de inzittenden nog te voet te vluchten, maar de bestuurder kwam tijdens het weglopen ten val en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar vluchtte hij een tweede keer weg uit zijn kamer, waarna hij opnieuw werd aangehouden.

Een interventiepatrouille van de politie merkte zondagavond twee voertuigen op die pijlsnel over de Plantin en Moretuslei reden. Het leek erop dat het eerste voertuig achtervolgd werd door het tweede. Ze negeerden een rood licht, maakten rechtsomkeer en reden terug over de Plantin en Moretuslei in de andere richting.

De tweede auto trachtte de aandacht van de politie te trekken, wat leidde tot een korte achtervolging. Uiteindelijk reed de eerste wagen zichzelf vast in enkele dranghekken aan de werken op de Rooseveltplaats. De twee inzittenden probeerden weg te vluchten, maar de bestuurder struikelde op het Operaplein en kwam lelijk ten val. Hij was overduidelijk dronken.

De wagen was volgens de bestuurder van de tweede auto achteraan op hem ingereden in de Gasthuistunnel, waarna hij hem aan hoge snelheid in de tunnel had ingehaald. De dronken chauffeur werd staande gehouden door de politie, maar moest naar het ziekenhuis voor een controle omwille van zijn val. Later op de avond bleek dat de man (23) had getracht om uit zijn kamer te ontsnappen. Volgens het personeel had hij enkel zijn broek nog aan en lagen zijn andere kleren nog in de ziekenhuiskamer.

De passagier werd ook gevat en aangehouden voor openbare dronkenschap.