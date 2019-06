Dronken bestuurder rijdt twee fietsers aan en pleegt vluchtmisdrijf in Antwerpen: slachtoffers niet langer in levensgevaar Jan Aelberts

21u28 72 Antwerpen Op het fietspad van de Antwerpse Noordersingel zijn twee fietsers vanavond aangereden door een dronken bestuurder en zijn BMW. Daarop pleegde de 43-jarige man vluchtmisdrijf. Zijn slachtoffers verkeerden even in levensgevaar, maar dat is niet langer het geval. De vermoedelijke dader is gearresteerd.

“De bestuurder, die van de Turnhoutsebaan kwam, wilde links afslaan en zo de Noordersingel oprijden, maar hij miste zijn bocht en maaide de twee fietsers van het fietspad. Het gaat om mannen van 46 jaar en 50 jaar”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Daarna sloeg de man op de vlucht. Er waren verschillende getuigen die alles hebben gezien. Op de Turnhoutsebaan zijn we hem even uit het oog verloren, maar al gauw vond een interventieploeg hem en zijn wagen bij zijn thuis. De ruit was verbrijzeld door de klap en hij had een platte band. De vermoedelijke dader, een man van 43 jaar, legde een positieve ademtest af. Hij is voor ons en voor justitie geen onbekende. Hij werd gearresteerd.”

De fietsers werden onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis. Ze vochten een tijdje voor hun leven, maar zijn nu niet langer in levensgevaar. Dat bevestigt de Antwerpse politie.