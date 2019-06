Dronken bestuurder rijdt twee fietsers aan en pleegt vluchtmisdrijf in Antwerpen: slachtoffers in levensgevaar Jan Aelberts

05 juni 2019

21u28 50 Antwerpen Op het fietspad van de Noordersingel zijn twee fietsers vanavond aangereden door een dronken bestuurder en zijn BMW. Daarop pleegde de 43-jarige man vluchtmisdrijf. Zijn slachtoffers zouden allebei in levensgevaar verkeren.

De bestuurder wilde links afslaan en zo de Noordersingel oprijden, maar hij reed rechtdoor en knalde op twee fietsers. Daarna sloeg de man op de vlucht. Ondertussen kon de politie hem vinden. Hij had zijn wagen geparkeerd in een ondergrondse garage in Deurne. Hij legde een positieve ademtest af en werd meegenomen.

De fietsers zouden volgens de eerste berichten in levensgevaar verkeren, al werd dit nog niet bevestigd. De politie onderzoekt de zaak.

Later meer.