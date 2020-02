Dronken bestuurder richt ravage aan op Bredabaan Jan Aelberts

09 februari 2020

13u36 4 Antwerpen Een dronken bestuurder heeft veel schade aangericht nadat hij met zijn wagen zondagochtend crashte op de Bredabaan. Een fietsenstalling, inclusief fietsen, en twee geparkeerde auto’s moesten er aan geloven.

In de vroege zondagochtend, omstreeks 5.20 uur, verloor de bestuurder van een Seat Leon de controle over het stuur van zijn wagen op de Bredabaan in de richting van Brasschaat. In de bocht iets voorbij de Oudebareellei ging de wagen eerst tegen een fietstenstalling aan, waarbij de stalling en de fietsen die er gestald stonden, volledig vernield werden. De Seat week hierdoor uit naar de trambedding. De 21-jarige bestuurder uit Essen probeerde bij te sturen, maar knalde tegen twee geparkeerde wagens aan die reglementair geparkeerd stonden aan de rechterzijde van de rijbaan. Ook die wagens liepen aanzienlijke schade op. Als bij wonder kwamen de bestuurder en zijn passagier er met de schrik vanaf en vielen er geen gewonden. Hun wagen was wel klaar voor de schroothoop. Het rijbewijs van de jongeman, die positief blies, werd met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken.