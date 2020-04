Dronken bestuurder ramt Velo-station Toon Verheijen

19 april 2020

08u44 0 Antwerpen Een 39-jarige dronken bestuurder heeft zaterdagnacht een Velo-station geramd op de Van Eycklei. Hij was achteruit tegen de rij fietsen gereden.

De politie liet de man na het ongeval een ademtest afleggen en die was positief. Hij bleek bovendien slechts een voorlopig rijbewijs te hebben en over het ongeval leek hij geen zinnig woord te kunnen uitbrengen. De inspecteurs gingen dan maar de camerabeelden na die in de buurt hingen. Daarop was te zien dat de man al spookrijdend kwam aangereden op de Van Eycklei. Het leek er dan even op dat hij ook nog eens de tunnel onder de leien in de verboden richting wilde inrijden, maar plots stopte hij en reed hij achteruit tegen de fietsen.