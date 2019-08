Dronken bestuurder probeert met taxi te ontsnappen na ongeval Sander Bral

01 augustus 2019

Een getuige verwittigde in de nacht van woensdag op donderdag de politie toen hij zag hoe een voertuig met hoge snelheid een elektriciteitskast ramde op de Vogelzanglaan. Het voertuig reed gewoon door, waarop de getuige besloot om te volgen tot bij aankomst van de politie. Het verdachte voertuig maakte meerdere verkeersovertredingen en zou uiteindelijk een klapband krijgen op de Mechelsesteenweg door de borduur te raken.

De twee inzittenden stapten meteen uit en liepen richting de Paleisstraat. Daar stapten ze in een taxi in de hoop te ontsnappen aan de politie. De taxi kon door een interventiepatrouille staande gehouden worden ter hoogte van de Maria-Henriëttalei. De twee passagiers waren overduidelijk dronken en werden aangehouden voor openbare dronkenschap. Na ontnuchtering werden ze verhoord over de overige feiten en over de herkomst van hun wagen. Die moest getakeld worden.