Dronken bestuurder parkeert auto tegen lantaarnpaal Jasper van der Schoot

08 september 2020

09u49 0 Antwerpen Een man die zijn auto tegen een verlichtingspaal had geparkeerd is vannacht bestuurlijk aangehouden. Niet veel later bleek dat de eigenaar van de wagen veel te diep in het glas had gekeken.

Afgelopen nacht kreeg de meldingskamer van de politie een oproep dat iemand zijn auto tegen een verlichtingspaal had geparkeerd in de Trapstraat, vlak bij Parkspoor Noord. Een patrouille ging ter plaatse en trof de wagen in kwestie aan. Die bleek eigendom te zijn van een 61-jarige man die in bijzonder dronken toestand verkeerde. Na verdere inspectie bleek dezelfde man tijdens een nachtelijk ritje drie geparkeerde auto’s te hebben beschadigd in de Oranjestraat. Ook zijn eigen voertuig was zwaar toegetakeld en bleek bovendien niet geldig verzekerd.

De man is bestuurlijk aangehouden tot ontnuchtering en zal later verhoord worden over de feiten.