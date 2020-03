Dronken bestuurder onder elektronisch toezicht ramt paal en laat wagen achter Sander Bral

15 maart 2020

18u27 4 Antwerpen Een dronken bestuurder is tegen een verlichtingspaal op de Noordersingel gereden.

Bij aankomst van de politie bleek de zwaar beschadigde wagen achtergelaten door de eigenaar. Later op de avond merkte een interventiepatrouille een man op in de Statielei. De man werd gecontroleerd en gaf toe dat hij wegliep van een aanrijding die hij net had veroorzaakt. De 31-jarige man legde een positieve ademtest af. Hij bleek onder elektronisch toezicht te staan en slechts te beschikken over een voorlopig rijbewijs. Zijn wagen werd getakeld.