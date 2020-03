Dronken bestuurder negeert vier rode lichten (en blijkt eigenlijk al jaren rijbewijs kwijt te zijn) Toon Verheijen

21 maart 2020

De politie heeft vrijdagnacht een man opgepakt drie dronken aan het rondrijden was op de Kaaien. Even voordien had de politie de wagen al opgemerkt op het Falconplein. De bestuurder leek toen te slapen en de politie ging polshoogte nemen. Hij verklaarde dat hij op een vriend aan het wachten was. De agenten spoorden de man aan om zijn wagen achter te laten en een taxi te nemen.

Even later dook het voertuig echter op aan de Kaaien. De bestuurder reed er tegen hoge snelheid rond en negeerde daarbij vier rode verkeerslichten. De bestuurder werd uiteindelijk tegengehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn. Bovendien bleek dat de man zijn voorlopig rijbewijs jaren geleden al was ingetrokken.