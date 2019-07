Dronken bestuurder maakt het bont Toon Verheijen

20 juli 2019

16u10 0

Een dronken bestuurder heeft vrijdagavond voor de nodige verkeershinder gezorgd. De man kwam uit de Vondelstraat gereden en sloeg de Van Maerlantstraat in. Hij beschadigde daarbij twee geparkeerde voertuigen. Daarop week hij uit naar links om dan in aanrijding te komen met een tegenligger. Het voertuig van de 43-jarige bestuurder belandde uiteindelijk dwars over het kruispunt. Zijn wagen moest getakeld worden. De bestuurder legde een positieve ademtest af.