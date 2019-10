Dronken bestuurder beschadigt tramhalte en laat auto achter Toon Verheijen

20 oktober 2019

Een dronken bestuurder (26) heeft zaterdagnacht lelijk huisgehouden op de Turnhoutsebaan. De man verloor de controle over het stuur van zijn wagen en beschadigde een gevel en daarna ramde hij een tramhalte. Het voertuig van de man geraakte zwaar beschadigd en was niet echt meer rijvaardig. Daarop besloot de man dan maar de benen te nemen in de richting van de Stenenbrug. Een interventiepatrouille kon de man oppakken. Hij ontkende elke betrokkenheid, maar agenten vonden de autosleutels van de wagen langs de vluchtroute die de man had genomen. Omdat hij zich agressief gedroeg en weigerde om een ademtest af te leggen, pakte de politie de bestuurder op voor openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.