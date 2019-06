Dronken bestuurder (45) die wegvluchtte van politie en ongeval veroorzaakte op E17, blijft aangehouden Sander Bral

13 juni 2019

13u23 0 Antwerpen De 45-jarige bestuurder van een Jaguar die dinsdagavond wegvluchtte van de politie en op de E17 in Kruibeke een ongeval veroorzaakte, blijft aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigde het Antwerpse parket woensdag.

Gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. Voor die inbreuken werd de dolle bestuurder van dinsdagavond opgepakt. In Antwerpen negeerde hij een rood licht waarop de politie aanmaande zich aan de kant te zetten. De bestuurder van de Jaguar negeerde dat bevel en vluchtte weg van de politie. De achtervolging werd ingezet en de verdachte reed twee agenten licht aan bij het ontwijken van een politieblokkade.

Op de E17 in Kruibeke richting Gent reed de bestuurder in op de staart van een file. Daarbij viel een lichtgewonde en kwam een einde aan de kilometerslange vlucht van de verdachte. De man werd gearresteerd en blijft nu dus aangehouden door de onderzoeksrechter. De man zat onder invloed van alcohol achter het stuur en had een kleine hoeveelheid drugs in zijn wagen. De Jaguar werd in beslag genomen.