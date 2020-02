Dronken bestuurder (36) opgepakt na vluchtmisdrijf Toon Verheijen

23 februari 2020

Een 19-jarige man is zaterdagnacht lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in de Carnotstraat. De wagen waarin het slachtoffer zat, werd in de flank aangereden nadat ze linksaf wilden slaan in de Ommeganckstraat. Het voertuig dat de crash veroorzaakte, reed na het ongeval gewoon verder via de Turnhoutsebaan. Een patrouilleploeg merkte kort nadien een voertuig op dat over de Ring zwalpte en zwaar beschadigd was. Ter hoogte van de afrit Berchem werd de bestuurder aan de kant gezet voor een controle. Al snel werd duidelijk dat het om de wagen ging die na het ongeval op de vlucht was gegaan. De bestuurder legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. De man (36) had zoveel gedronken dat hij meteen gearresteerd werd voor dronkenschap. Hij zal zich na ontnuchtering moeten verantwoorden voor het vluchtmisdrijf.