Dronken bestuurder (27) rijdt in op decoratieve treinwagon Jan Aelberts

24 november 2019

11u01 0 Antwerpen Op de Rijnkaai is een man van 27 in de nacht van zaterdag op zondag ingereden op een decoratieve treinwagon.

Aanvankelijk verklaarde zijn vader, die aanwezig was op de plaats van het ongeval, dat hij had gereden, maar al snel werd duidelijk dat de jongeman zijn ouders had gebeld nadat hij het ongeval had veroorzaakt. De jongeman had op een feestje te diep in het glas gekeken, hij legde een positieve ademtest af. Op camerabeelden was te zijn hoe het voertuig inreed op de wagon en zwaar beschadigd raakte.