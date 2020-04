Drones speuren naar olievlekken in de Antwerpse haven: “Onze camera’s kunnen vervuiling ook ’s nachts opmerken” BJS

20 april 2020

12u27 0 Antwerpen In de toekomst zal olievervuiling in de Antwerpse haven niet meer onopgemerkt kunnen passeren. Met drones zullen ook kleinere olievlekken gedetecteerd en vervolgens aangepakt worden. Het Antwerpse Havenbedrijf en de Universiteit Antwerpen slaan daarvoor de handen in elkaar.

Olievervuiling is een vaak voorkomend probleem in havens. Een lek, een ongeval of een illegale lozing liggen doorgaans aan de basis van de vervuiling. Het opruimen van het goedje kost de havenbeheerders behoorlijk wat geld: het Antwerpse Havenbedrijf betaalt jaarlijks meer dan één miljoen euro om de oliesmurrie te laten opkuisen. Slechts iets meer dan de helft van die factuur kan de haven terugvorderen van de vervuilers.

“Vandaag worden voornamelijk zichtbare olievlekken die overdag gemeld worden, aangepakt”, vertelt Maarten Peeters, incidentencoördinator bij het Havenbedrijf. “Het gebeurt dus dat olievlekken ’s nachts niet worden opgemerkt. Wanneer iemand een olievlek opmerkt en dat meldt aan het Havenbedrijf, wordt er een analyse gemaakt: hoe groot is de vervuiling? Op welke manier kunnen we het goedje opruimen? Er wordt ook steeds gezocht naar een dader.”

‘Artificial intelligence’ en ‘machine learning’

Het Antwerpse Havenbedrijf sloeg de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen om een oplossing voor de problematiek uit te werken. Een kolfje naar de hand van prof. Steve Vanlanduit, verbonden aan de onderzoeksgroep Op3Mech (Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica) van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Vanlanduit en zijn collega’s beschikken over heel wat expertise op het vlak van ‘artificial intelligence’ en ‘machine learning’.

“Door gebruik te maken van warmtebeeldcamera’s kunnen we olie gaan opsporen in het water, en dat dag en nacht”, zegt Vanlanduit. “Drones brengen de vervuiling in kaart, er hoeft niemand ter plaatse te gaan. We voerden in de Antwerpse haven tests uit met drie verschillende olieproducten, die vandaag effectief gebruikt worden in de scheepvaartindustrie. Tijdens die testfase kregen we de hulp van de mensen van Brabo Group, die uitgestuurd worden als er een geval van olievervuiling opgeruimd moet worden, en van het bedrijf Haviq voor het uitvoeren van de dronevluchten.”

Ook kleine vlekken vallen op

Het proefproject verliep erg succesvol. Op enkele uren tijd werd 89 procent van de gelekte olie gedetecteerd dankzij de technologie. Ook kleine olievlekken ontsnapten niet aan het alziende oog van de drones.

Bij het Havenbedrijf reageren ze heel enthousiast op het proefproject. Piet Opstaele: “We zijn al bezig met de concrete uitwerking van een opvolgingsproject. We gaan drones uitrusten met camera’s en die gaan in de haven actief op zoek naar olievervuiling. Eerst gaan we de technologie nog verder ontwikkelen en testen, bedoeling is om volledig operationeel te zijn in 2021.”