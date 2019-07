Driekwart van ‘s lands groenste ‘woonpaleis’ al verkocht nog voor eerste steen gelegd is ADA

30 juli 2019

08u35 8 Antwerpen Nog voor de eerste steen van Palazzo Verde van de Milanese eco-architect Stefano Boeri gelegd is op het Nieuw Zuid zijn al bijna driekwart van de 67 appartementen verkocht. Het project blijkt vooral Antwerpenaren uit de rand rond de stad aan te trekken.

Minder dan acht maanden geleden stelde Triple Living het eerste Belgische project van de beroemde Italiaanse architect Stefano Boeri voor: Palazzo Verde op het Nieuw Zuid in Antwerpen. Vandaag zijn al 49 van de 67 appartementen verkocht, nog voor er één steen is gelegd en één boom of struik is geplant.

“We wisten dat dit project met zijn vele troeven heel wat mensen zou aanspreken, maar de stormloop van de afgelopen maanden hadden we echt niet verwacht. Natuurlijk speelt de uitstraling van Stefano Boeri hier een grote rol: wie zijn research heeft gedaan, weet wat voor groene woonpaleizen de architect al op zijn conto heeft staan”, vertelt Kristof Schellekens, woordvoerder Triple Living

Palazzo Verde zal voor een uniek stadsgezicht zorgen met zijn drie collectieve daktuinen vlakbij de Schelde. Er komen zo’n 86 bomen, 1.000 struiken en 1.200 planten op de daken en de terrassen. Dankzij al dat groen zal het gebouw jaarlijks maar liefst vijf ton CO2 zuiveren. Palazzo Verde blijkt een divers publiek te lokken, met leeftijden die variëren van jonge dertigers tot zestigers. Al valt er meteen iets op wanneer je hun huidige woonplaats bekijkt: ze komen vaak uit de rand rond de stad.

Vlak voor het bouwverlof werden de eerste voorbereidende werken uitgevoerd en ging de verkoop van de tweede fase - de laatste 18 appartementen - van start. “Eenmaal het bouwverlof voorbij is, zal de werf echt opgestart worden, met het aanbrengen van de fundering, en daarna volgen de bovengrondse werken. Zodra alle appartementen winddicht zijn, kan de Antwerpenaar die hier passeert misschien wel bomen en struiken door de lucht zien gaan want dan willen we de drie groendaken aanleggen.”

Als alles volgens plan verloopt, zullen de eerste bewoners midden 2021 hun intrek kunnen nemen in het groene huzarenstukje aan de Schelde.