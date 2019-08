Drie winkeldieven gepakt: 53-jarige aangehouden, 17- en 18-jarige vrijuit Sander Bral

14 augustus 2019



In de strijd tegen winkeldiefstallen, was een anonieme politieploeg van het wijkonderzoeksteam West zondag toezicht aan het doen op de winkelas Meir en de omliggende straten. Voor een winkel aan de Leysstraat zaten twee personen op een bank. Toen de politie hen voorbij wandelde, haalde de dame een broek uit haar handtas en stopte die in een andere zak die ze dan overhandigde aan de jonge man die naast haar zat. Daarna stond de vrouw op en ging de kledingwinkel, waar ze voor zaten, binnen.

Gezien het eerdere verdachte tafereel besloot het team in burger de dame in het oog te houden. Zo zagen ze dat de verdachte vrouw schoenen uit het rek haalde en die in haar handtas stak en zonder te betalen naar buiten ging, in het gezelschap van een mogelijke derde betrokkene. De politie sprak de vrouw aan en de twee andere betrokkenen werden er ook bij gehaald.

Gezien de feiten werden de drie gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor. Er werd een huiszoeking gedaan waarna nog zaken gevonden werden die verwijzen naar winkeldiefstallen. Een verdachte van 53 jaar werd voorgeleid en door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee andere verdachten, jongeren van zeventien en achttien jaar, mochten na verhoor beschikken.