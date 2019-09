Drie winkeldieven betrapt met speciale tas om winkelbeveiliging te omzeilen Sander Bral

23 september 2019

15u37

Het buurtinformatienetwerkteam van de politie dat toezicht houdt op winkeldieven in de Antwerpse binnenstad merkte tijdens een patrouille op vrijdag drie verdachte mannen op. Vooral hun vreemde tas sprong in het oog, de politie vermoedde meteen dat die was aangepast met isolatiemateriaal om zo de beveiliging van winkels te omzeilen. Bovendien kwamen twee van de drie mannen in aanmerking voor een eerdere diefstal in de Huidevettersstraat. De inspecteurs konden de verdachten onderscheppen toen ze de tram wilden nemen en hun vermoeden werd bevestigd, de tas werd gebruikt om winkeldiefstallen mee te plegen. Verder onderzoek wees uit dat de verdachten ook in aanmerking kwamen voor diefstallen in het Wijnegem Shopping Center. De drie mannen van negentien, 22 en 26 jaar werden gearresteerd een voorgeleid.