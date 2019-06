Drie wagens in beslag genomen omdat bestuurders boetes niet kunnen betalen Sander Bral

19 juni 2019

11u51 0 Antwerpen Het politiewijkteam Oost heeft dinsdag een regio-actie gehouden. Het wijkteam Junostraat werkte de actie uit en kreeg de steun van het wijkteam Unolaan, het verkeersondersteuningsteam en het wijkonderzoeksteam. Ook de douane leverde bijstand.

Er werden controleposten opgebouwd aan de Van Strijdoncklaan en de Bisschoppenhoflaan in Deurne. In het dispositief werden boorddocumenten gecontroleerd en werden de inzittenden aan een alcoholtest onderworpen. De douane vond bij de 79 gecontroleerde wagens zes voertuigen die samen voor 19.824 euro aan openstaande penale boetes hadden open staan. Drie bestuurders konden meteen betalen. Drie andere bestuurders niet, hun auto’s werden getakeld.

Verzekeringen, keuringen, inschrijvingen niet in orde

Twee andere voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren. De keuring van drie voertuigen was vervallen. De bestuurders werden door de politie naar de technische keuring begeleid waar ze een rode kaart in ontvangst mochten nemen.

Eén bestuurder kreeg een pv omdat hij niet in orde was met de inschrijving van het voertuig. Eén bestuurder reed zonder rijbewijs. Twee kinderen droegen de veiligheidsgordel niet op de achterbank. De ouders kregen daar een proces-verbaal voor. Er werd één mindervalidekaart ingehouden en één iemand had een verboden wapen op zak. Tot slot werd er nog één iemand bekeurd voor een vervallen brandblusser.