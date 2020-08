Drie vaste werknemers Antwerpse Zoo testen positief en zitten in quarantaine: “Er was nooit gevaar voor bezoekers” PhT

02 augustus 2020

20u18 12 Antwerpen Drie werknemers van de Antwerpse Zoo zijn besmet met het coronavirus. Dat bevestigt woordvoerster Amanda Wielemans. “Bezoekers zijn op geen enkel moment in gevaar geweest. De betrokken personeelsleden zitten in thuisquarantaine. Ze vertonen geen symptomen. De Zoo blijft gewoon open.”

De besmettingen zijn voor de Antwerpse dierentuin de eerste sinds corona in ons land uitbarstte. “Het begon vrijdag met een positieve test van één werkneemster, nadat iemand uit haar gezin eerder al besmet was gebleken”, zegt Wielemans. “We hebben dan alle collega’s verwittigd, onder wie ook studenten die hier werken, die mogelijk in contact waren gekomen met haar. Dit weekend hebben we getest. Er zijn nog twee besmettingen aan het licht gekomen, eveneens bij vaste personeelsleden van de dierentuin.”

Vervanging

De huisarts volgt de drie besmette werknemers verder op. Het gaat alleszins niet om dierenverzorgers. Een aantal van de andere collega’s worden door de respectievelijke huisarts uit voorzorg thuis gehouden. “We hebben mensen achter de hand om voor hen in te vallen, omdat zo’n plan al was opgesteld. Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken. De betrokken werknemers hebben nooit contact gehad met het publiek. We hanteren ook zeer strikte hygiëneregels”, besluit Wielemans.

Iedereen – ook de bezoekers – moet een mondmasker dragen in de ZOO en Planckendael.