Drie mannen houden raid in Antwerpse bakkerij: tot één jaar cel geëist BJS

02 december 2019

12u37 0 Antwerpen Drie mannen riskeren celstraffen van één jaar en tien maanden voor hun rol bij een bizarre vechtpartij in een bakkerij in Antwerpen. Ze hadden twee mannen, die rustig zaten te ontbijten, geslagen en bedreigd met wapens.

De feiten gebeurden op 2 september van vorig jaar in een bakkerij, die ook een ontbijtzaak is, in de Gemeentestraat in Antwerpen. Op camerabeelden is te zien hoe de drie beklaagden de zaak om half 8 ‘s morgens binnenstormen en de confrontatie zoeken met twee mannen die rustig zitten te ontbijten. Een van de drie mannen gaf een slachtoffers een klap in het gezicht, waarop de andere twee mannen met respectievelijk een pistool en een mes dreigden.

Toen de politie ter plaatse kwam, bleken zowel de aanvallers als de twee slachtoffers vertrokken. Over de aanleiding van de raid is nooit duidelijkheid gekomen. Wellicht was de aanval in de bakkerij een reactie op een conflict dat zich eerder tussen de twee partijen had afgespeeld.

Van de drie aanvallers lieten er twee maandag verstek. De beklaagde die wél kwam opdagen, vertelde de rechtbank dat zijn identiteit mogelijk is misbruikt. De rechter stelde de zaak daarom met een week uit om een en ander uit te klaren.