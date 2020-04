Drie kwartier aanschuiven door ongeval in Kennedytunnel richting Gent Sander Bral

30 april 2020

13u00 0 Antwerpen Door een kop-staartaanrijding tussen twee trucks in de Kennedytunnel richting Gent zijn er twee rijvakken afgesloten. Net daarvoor gebeurde er in dezelfde richting ook al een botsing aan de tunnelmond. Het verkeer op de Antwerpse Ring richting Gent verliest momenteel drie kwartier.

Rond elf uur gebeurde er een eerste botsing tussen een truck en een personenwagen vlak voor de tunnelmond richting Gent. Eén rijvak werd afgesloten, maar de betrokken voertuigen konden snel op de pechstrook gezet worden. Een tweede ongeval iets verderop in de tunnel zelf, een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens, zorgt wél voor veel hinder.

“Omwille van de takeling zijn er twee rijvakken versperd in de Kennedytunnel”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Ook de brandweer is er nog in de weer op het wegdek omdat er koelvloeistof gelekt is uit één van de trucks. Vanaf Antwerpen-Oost verlies je drie kwartier.”

Wet

Door de werken aan Oosterweel op linkeroever is de Kennedytunnel zowat het enige punt in Vlaanderen waar er in tijden van corona nog steeds permanent vertraagd verkeer heerst. “Het is bijna een wet dat je bij vertraagd verkeer ongevallen krijgt. We hebben deze incidentjes in de Kennedytunnel de laatste dagen dus wel vaker”, legt Bruyninckx uit.

Er vielen geen gewonden.