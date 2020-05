Drie gewonden bij steekpartij op Antwerpse Meir: drie verdachten opgepakt, wapen teruggevonden PLA TT CVDP ADA

19 mei 2020

18u06 292 Antwerpen Op de Meir in Antwerpen zijn bij een vecht- en steekpartij in de late namiddag drie gewonden gevallen. Drie verdachten zijn opgepakt, zegt de politie aan onze redactie. Alle betrokkenen zijn tussen de 25 en 30 jaar.



De steekpartij vond plaats in de buurt van schoenenketen Brantano in de winkelstraat Meir in het centrum van Antwerpen. De politie kreeg rond 17.15 uur een oproep over de vecht- en steekpartij en ging meteen ter plaatse. Ter hoogte van de Wapper werden drie vermoedelijke slachtoffers aangetroffen. De slachtoffers hebben snij- en steekwonden en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Eén jongen uit Borgerhout is ernstig gewond aan de heup. De exacte omstandigheden van het voorval zijn nog niet bekend.

Winkel binnengevlucht

Een jongen die zwaar gewond raakte, is A.E.B. uit Borgerhout. Hij was samen met twee vrienden op de Meir toen zij ter hoogte van de winkel Calzedonia op twee andere jongens botsten. Volgens getuigen werd A.E.B. in zijn been en zijn heup gestoken. De jongeman vluchtte de winkel van Brantano binnen en viel daar bloedend op de grond. Een tweede slachtoffer ging neer op een zitbank op de Meir. Omstaanders en personeel van de sportwinkel JD dienden hem de eerste zorgen toe. Er kwamen verschillende ambulances en ook een spoedarts in de MUG ter plaatse.

De aanvallers vluchtten weg, maar werden in de studentenbuurt snel onderschept. De omgeving van de Meir en de studentenbuurt is volledig uitgerust met politiecamera’s.

Drie verdachten

In een garage van een universiteitsgebouw aan de Gratiekapelstraat hadden enkele jongeren al een eerste verdachte kunnen onderscheppen. De politie viel de garage binnen en vond nog twee verdachten. Het ging om drie jongemannen. Een van hen, een jonge twintiger, heeft mogelijk lichte verwondingen opgelopen. Nadien werd hij in de ziekenwagen en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De zoekactie van de lokale politie in de omgeving van de Meir leverde geen bijkomende arrestaties meer op, zegt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. Wel zochten en vonden agenten een wapen in de nabije omgeving van de plaats delict.

Op de Meir en in de Gratiekapelstraat werd een perimeter opgesteld. Het labo kwam ter plaatse, de lokale recherche onderzoekt de zaak.

Aanleiding onduidelijk

Wat de aanleiding was voor de steekpartij en wat de verhouding is tussen de slachtoffers en de verdachten is momenteel nog onduidelijk. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie van de betrokkenen als slachtoffer en wie als dader kan worden beschouwd.

Eén van de betrokken jongeren werd vorig jaar al eens opgepakt als verdachte voor de granaataanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Hij werd korte tijd later al terug op vrije voeten gesteld.

