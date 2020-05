Drie gewonden bij steekpartij op Antwerpse Meir: drie mogelijke verdachten opgepakt PLA TT CVDP

19 mei 2020

18u06 0 Antwerpen Op de Meir in Antwerpen zijn bij een steekpartij in de late namiddag drie gewonden gevallen. Drie verdachten zijn opgepakt, zegt de politie aan onze redactie.



De steekpartij vond plaats in de buurt van schoenenketen Brantano in de winkelstraat Meir in het centrum van Antwerpen. De slachtoffers hebben vermoedelijk steekwonden met verschillende gradaties en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De exacte omstandigheden van het voorval zijn nog niet bekend.

In een garage in de omgeving van de Gratiekapelstraat in de buurt van de Meir werden kort na de feiten wel drie mogelijke verdachten gearresteerd. Een van hen heeft mogelijk lichte verwondingen opgelopen.

“Momenteel wordt er nog nazicht gehouden om te zien of er nog eventuele verdachten zijn”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “Het labo is gevraagd en de lokale recherche zal de feiten onderzoeken.”

Op de Meir en in de Gratiekapelstraat werd een perimeter opgesteld.