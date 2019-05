Drie Eiken is eerste universiteitscampus van Europa met elektrische deelsteps BJS

28 mei 2019

15u02 0 Antwerpen Bird, het systeem voor elektrische deelsteps, breidt zijn activiteiten op het grondgebied van Antwerpen flink uit. Inwoners en studenten kunnen voortaan ook in Wilrijk een elektrische step vinden, reserveren en gebruiken. Een primeur trouwens, want campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen is de allereerste universitaire campus in Europa waar deelsteps worden aangeboden.

Antwerpen was vorig jaar de vierde Europese stad waar Bird gelanceerd werd. Het initiatief werd enorm warm onthaald. Tot nu waren deelsteps enkel in het stadscentrum beschikbaar. Het Bird-territorium is woensdag uitgebreid met het grondgebied van Wilrijk, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Campus Drie Eiken.

Koen Kennis, Antwerps schepen voor Mobiliteit: “De stad Antwerpen tekent hiermee voor een Europese primeur: voor het eerst zal een universitaire campus uitgerust zijn met elektrische deelsteps. Het is een mooie toevoeging aan de uitbreidende waaier deelvervoermiddelen die in Antwerpen beschikbaar is.”

Slechte busverbindingen

De komst van de deelsteps is een belangrijke stap in de ontsluiting van Campus Drie Eiken. “Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Antwerpen is het niet vanzelfsprekend om de campus op een duurzame manier te bereiken”, legt rector Herman Van Goethem uit. “De busverbindingen van en naar het centrum van Antwerpen zijn verre van ideaal. De deelfietsen van Velo zijn populair, ook onder studenten, maar er is nog steeds geen station op of in de onmiddellijke buurt van Campus Drie Eiken. Onze studenten kaarten die problematiek – terecht – al jaren aan. De deelsteps maken het mogelijk om bijvoorbeeld comfortabel naar de Bist in Wilrijk te gaan, waar dan kan overgestapt worden op het openbaar vervoer en waar wel een Velo-station is.”

De Bird-steps zijn beschikbaar tussen 4 uur ‘s morgens en middernacht. Bird zorgt ervoor dat alle steps ‘s nachts van de straat worden gehaald om ze opnieuw op te laden. De minimumleeftijd om met een Bird te rijden is 18.