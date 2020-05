Drie dieven opgespoord dankzij winkelcamera’s Sander Bral

31 mei 2020

15u37 0

Een kruidenier op de Plantin en Moretuslei kreeg zaterdagnamiddag ongewenst bezoek. De politie werd gecontacteerd omdat er voor bijna vijfhonderd euro aan cosmetica was gestolen. Op camerabeelden was te zien hoe een man en een vrouw allerlei producten in een tas inlaadden, terwijl een andere vrouw een winkelverantwoordelijke afleidde.

Dankzij de beelden konden de mogelijke verdachten geïdentificeerd worden. Er werd door de politie nazicht gedaan in de omgeving. De man en één van de vrouwen werden staande gehouden in de Provinciestraat. Tijdens de huiszoeking op hun adres werd de tweede vrouw aangetroffen. In een tas werd de vermoedelijke buit aangetroffen. De drie verdachten werden gearresteerd voor verhoor.