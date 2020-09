Drie dealers gevat: cannabis, hasj, xtc en verboden wapen in beslag genomen Sander Bral

06 september 2020

Het wijkondersteuningsteam Noord van de politie kon afgelopen week vaststellen hoe een man cannabis aankocht in een woning aan het Sint-Franciscusplein. Even later zag de politie dat een andere persoon het appartement binnenging met een rugzak. Er werd een huiszoeking uitgevoerd, waaruit duidelijk werd dat er juist een nieuwe voorraad cannabis was geleverd.

De twee mannen van 27 en 29 jaar werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Er werden 118 gram cannabis, precisieweegschalen, 295 euro en een verboden wapen (taser) in beslag genomen. Eén van de twee stond ook nog geseind voor verhoor in een ander onderzoek.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid betrapte dan weer een dealer tijdens toezicht in de omgeving van de Abdijstraat. Op de Boomsesteenweg werd een man op een elektrische step onderschept na een vermoedelijke drugsdeal. Er bleken xtc-tabletten verkocht te zijn. In totaal werden er 24 tabletten en 15 gram cannabis in beslag genomen. Ook de step van de verdachte werd in beslag genomen.

Tijdens een controleactie in de regio Zuid werd 13 gram hasj en 320 euro in beslag genomen bij een vermoedelijke dealer. Ook deze werd voorgeleid.