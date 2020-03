Drie Chilenen opgepakt die bezoekers bestalen in hotels Sander Bral

06 maart 2020

16u05 0 Antwerpen De cel gauwdiefstallen van de Antwerpse lokale recherche heeft donderdagavond drie personen gearresteerd in een onderzoek naar een rondtrekkende dadergroepering. De bende komt mogelijk in aanmerking voor verschillende feiten van diefstallen in lobby’s en ontbijtruimtes in verschillende Antwerpse hotels.

Bij de dagelijkse opvolging van het fenomeen gauwdiefstallen in onze stad kregen onze speurders de afgelopen week twee vrouwen en een man in het vizier. Ze komen in aanmerking voor een aantal diefstallen in verschillende hotels in de Antwerpse binnenstad. De speurders vermoeden dat ze de feiten op een georganiseerde manier pleegden.

Werkwijze

De feiten speelden zich op 28 januari af in de gemeenschappelijke ruimtes van de hotels. De verdachten hielden hun slachtoffers in de gaten en maakten telkens gebruik van een moment van onoplettendheid. Een vrouw stond in de hotelbalie om zich uit te checken met haar bagage naast zich. Zonder dat ze het merkte, werd haar tas meegenomen.

Dezelfde dag zette een mannelijk slachtoffer zijn rugzak aan een tafel in de eethoek van een hotel. Toen de man de bagage even onachtzaam achterliet, stalen drie verdachten de rugzak met daarin een laptop. Hotelpersoneel wees een vrouwelijk slachtoffer op het feit dat haar lippenstift naast haar op de grond lag. Zo merkte de dame dat haar gsm en haar geldbeugel met inhoud verdwenen waren uit haar tas.

Camerabeelden

De rechercheurs begonnen een gericht onderzoek en maakten een analyse van beelden van straatcamera’s. Dat onderzoek bracht aan het licht dat de verdachten zich verplaatsten met een auto met een Frans kenteken. Donderdag kon de politie het voertuig onderscheppen in de Rotterdamstraat. De drie personen die eerder al in beeld kwamen, bevonden zich aan boord. Bij controle van de auto werd meer dan 2.800 euro cash geld gevonden en verschillende uittreksels van geldtransfers waaruit blijkt dat de verdachten recent voor bijna 4.000 euro geld overmaakten.

Diefstal luchthaven

De twee mannen (49 en 44 jaar) en één vrouw (23) uit Chili zijn ter plaatse gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Intussen kan het trio ook gelinkt worden aan een feit van diefstal op de luchthaven van Zaventem. Het onderzoek gaat nog verder.