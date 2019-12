Drie bestuurders betrapt onder invloed van harddrugs Sander Bral

03 december 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio West van de lokale politie merkte in de Graaf Van Hoornestraat een voertuig op waarvan de keuring vervallen was. De bestuurder bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Uit de controle bleek dat de dame rondreed ondanks een rijverbod, haar rijbewijs lag op de rechtbank. Als kers op de taart legde ze een positieve speekseltest af, ze was onder invloed van cocaïne. Het voertuig van de dame werd in opdracht van het parket in beslag genomen.

In de Kammenstraat trok een defect achterlicht de aandacht van de agenten. Er werd meteen een sterke cannabisgeur waargenomen. De bestuurder en zijn passagier testten positief op het gebruik van drugs en er werd een joint en wat cannabis in beslag genomen. De bestuurder bleek ook onder invloed van amfetamines. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Ook op de Italiëlei werd een bestuurder betrapt op het gebruik van cannabis, cocaïne én amfetamines. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Tot slot werd een bromfiets in beslag genomen, nadat hij twee rode lichten negeerde. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en de brommer stond niet ingeschreven, de nummerplaat stond op naam van een ander voertuig.