Drie bestuurders beboet voor verkeersovertreding én niet-essentiële verplaatsingen naar Schipperskwartier, nachtwinkel of een vriend Toon Verheijen

22 maart 2020

10u43 1 Antwerpen De politie Antwerpen hield zaterdagnacht een anonieme verkeerscontrole in de binnenstad. Heel wat bestuurders werden op de bon geslingerd. Drie kregen bovendien een dubbele boete, want ze maakten ook nog eens een niet-essentiële verplaatsing wat verboden is in het kader van de coronamaatregelen.

Een van de patrouilleploegen werd zaterdagnacht in de Nationalestraat aan hoge snelheid voorbijgestoken door een auto. De bestuurder leek bovendien heel wat moeite te hebben om zijn voertuig onder controle te houden. De politie kon de wagen uiteindelijk tegenhouden. De man uit Sint-Niklaas bleek aardig dronken te zijn, had drugs op zak én had zijn rijbewijs niet op zak. Toen de politie vroeg om de reden van zijn verplaatsing, bleek bij bij een vriend op te bezoek te zijn geweest en daar had hij ‘iets’ gedronken.

Nachtwinkel

Op de Marnixplaats werd dan weer een bestuurder aan de kant gezet die verklaarde op zoek te zijn naar een nachtwinkel. Deze moeten hun deuren echter om 22 uur te sluiten omwille van de geldende maatregelen rond het coronavirus. Op de Amerikalei trok een deelvoertuig met gierende banden op aan een verkeerslicht juist voor de neus van een patrouilleploeg. De bestuurder verklaarde een bezoek te willen brengen aan het Schipperskwartier, maar ook dat is echter gesloten wegens de geldende maatregelen.

De drie bestuurder kregen allemaal een bijkomend proces verbaal wegens hun niet essentiële verplaatsingen.