Drie beloftevolle startups winnen de Bizidee Awards



CVDP

13 december 2019

17u37 0 Antwerpen In Berchem werden gisterenavond de jaarlijkse Bizidee Awards uitgereikt. Het groeiplatform Bizidee beloont hiermee Vlaamse startups met de beste ondernemingsplannen. Er werd een prijzenpot met een waarde van 100.000 euro verdeeld onder de twee hoofdwinnaars en de genomineerden.

De categorie lokaal ondernemerschap werd gewonnen door Barbara Dzikanowice, Helena Dzikanowice en Jan Willekens uit Brasschaat. Met hun startup Buddy bieden ze gezonde en veganistische hondenkoekjes aan. De koekjes worden gemaakt door Helena, die een verstandelijke beperking heeft, en worden verkocht via de webshop en op lokale marktjes. Barbara is verantwoordelijk voor de marketing en haar man Jan voor de financiën. Buddy won de Bizidee Award vanwege zijn sterk uitgewerkt ondernemingsplan en zijn maatschappelijke visie die streeft naar inclusief ondernemen.

Liefde voor duurzaamheid

Pieter Dondeyne uit Leuven won met zijn startup Circular Matters de prijs van grensverleggend ondernemerschap. Hij brengt biogebaseerde materialen die goed zijn voor mens en milieu op de markt. Pieter combineert de technische kennis van een ingenieur met de creatieve, onderzoekende geest van een ontwerper. Zijn liefde voor duurzaamheid was uiteindelijk de reden om Circular Matters op te richten. Samen met zijn kernteam wil hij over vijf jaar een omzet van meer dan 10 miljoen euro binnen de Europese markt realiseren.

Tot slot werden Jorim Rademaker, oprichter van Manual.to, en Stefan Polfliet van BekaertDeslee beloond voor hun co-creatief ondernemerschap. Manual.to digitaliseert werkinstructies en technische handleidingen. De startup ging in 2018 de samenwerking aan met BekaertDeslee, een Belgische wereldspeler in textiel. Met de hulp van Manual.to versterkte BekaertDeslee het leerproces van hun trainingsmateriaal. De betrokkenheid van de medewerkers is daardoor gestegen en de productiefouten zijn gedaald. Vertalingen kosten nu 85% minder tijd om te maken met behulp van de machinevertaling en de geautomatiseerde layout van Manual.to.