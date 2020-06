Drie Antwerpse agenten tot veertig maanden cel veroordeeld voor racisme en diefstal met geweld; drie agenten vrijgesproken Patrick Lefelon

23 juni 2020

11u32 1 Antwerpen Drie (ex-)agenten van de Antwerpse politie zijn veroordeeld voor racisme en het bestelen met geweld van illegalen in Borgerhout en Antwerpen-Noord. Twee agenten (Besart B. en Nick C.) krijgen veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Eén agent (Tom D.J.) is veroordeeld tot dertig maanden, eveneens de helft met uitstel. Drie andere agenten zijn volledig vrijgesproken.

De zes inspecteurs, die in Borgerhout en Antwerpen-Noord bekendstonden als de ‘bende van Mega Toby en Sproetje’, werden in het voorjaar van 2016 door hun eigen collega’s opgepakt na maandenlang onderzoek door de dienst Intern Toezicht.

De aanleiding vormde een klacht over een illegale huiszoeking op 8 juni 2015 in een woning aan de Huybrechtstraat in Antwerpen. Vier van de inspecteurs waren er toen zonder huiszoekingsbevel binnengevallen. Ze zouden 1.170 euro van de bewoners hebben gestolen en vernielingen hebben aangericht. De inspecteurs droegen geen naamplaatjes, maar via het track-and-tracesysteem in de combi’s kon achterhaald worden wie er ter plaatse was geweest.

Ongeoorloofd politiegeweld

Tijdens het onderzoek kwamen er nog meer feiten aan het licht die zich in de periode 2015 - 2016 hadden afgespeeld. Zo zouden de agenten meermaals illegalen hebben opgepakt om ze op afgelegen plaatsen met geweld van hun geld te beroven. Soms ging het om amper 2 euro, maar er is ook sprake van bedragen tot 2.700 euro. Het totale nadeel zou 7.132 euro en zeven gsm’s bedragen.

De zes (ex-)agenten worden vervolgd voor onder meer elf diefstallen met geweld, het vervalsen van processen-verbaal, racisme, discriminatie van een homoseksuele man, ongeoorloofd politiegeweld en het uitvoeren van een huiszoeking zonder toestemming. De beklaagden ontkennen de feiten.

Ze zijn momenteel niet meer actief bij de lokale politie: een van hen nam zelf ontslag, een tweede werd ontslagen - maar dan in een andere zaak - en de vier anderen zijn nog altijd geschorst.

Machtsmisbruik

Volgens de rechters hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik tegenover mensen die al in een heel precaire situatie leven. Zij waanden zich straffeloos. Het vertrouwen in de politie en in de rechtsstaat wordt er ernstig door geschaad.

De drie veroordeelde agenten krijgen een deel van hun straf met uitstel omdat de feiten al dateren van vijf jaar geleden. De rechtbank houdt verder rekening met de grote media-aandacht bij het losbreken van het schandaal. Een aantal slachtoffers haalde informatie uit de media om hun klacht te stofferen. Daarom worden klachten die enkel gebaseerd zijn op een verklaring en geen verder bewijs heeft opgeleverd, aan de kant geschoven.