Drie agenten gewond Caroline Van de Pol

02 januari 2020

00u00 0 Antwerpen In Antwerpen ging de feestnacht gepaard met opflakkeringen van geweld en vandalisme. Drie agenten raakten gewond, vier voertuigen brandden uit en 31 mensen werden opgepakt.

Rond 22 uur was het al prijs, toen onbekenden de ramen van een gokkantoor ingooiden en vuurwerk naar binnen smeten. Het lab en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse voor onderzoek. In Borgerhout moest een scooter van deelsysteem Poppy eraan geloven. De brandweer moest er ook een auto blussen. In Deurne-Zuid werden eveneens twee bromfietsen in brand gestoken. Ook in Deurne-Noord werd vandalisme gemeld. "De politie kreeg eerst een oproep over vuurpijlen die onder een tram gegooid werden", zegt Sven Lommaert van de politie. "Ter plaatse stelden we vast dat er verscheidene vernielingen waren aangebracht door jongeren. De vensters van een advocatenbureau waren verbrijzeld, een bushokje werd ingeslagen en een vuilnisbak was beschadigd door vuurwerk." Er werden ook vuurpijlen afgestoken in de richting van de ordediensten, waardoor twee agenten gehoorschade opliepen. Eén van de opgepakte jongeren sloeg een politieman, die met een ambulance naar het ziekenhuis moest.

"In totaal zijn 20 mensen opgepakt voor kleinere feiten, zoals het verstoren van de openbare orde, dronkenschap of het ophitsen van de gemoederen. Zij werden na een paar uur weer vrijgelaten. Daarnaast werden 11 mensen ingerekend voor het plegen van gerechtelijke feiten, zoals brandstichting, vernieling of drugsgebruik." (CVDP)