Drie agenten gewond na botsing tussen combi en vuilniswagen Patrick Lefelon

21 oktober 2019

12u21 82 Antwerpen De Noordersingel in Antwerpen ter hoogte van Park Spoor Oost is voorlopig in beide richtingen afgesloten. Er is een ongeval gebeurd tussen een politievoertuig en een vuilniswagen van de Stadsreiniging. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen.

De politie spreekt van een “zwaar ongeval” waarbij inderdaad één van hun voertuigen betrokken is. De hulpdiensten zijn met brandweer en verschillende ziekenwagens ter plaatse. Drie politiemensen zijn gewond geraakt en in het ziekenhuis opgenomen. Eén van hen die als passagier in het politievoertuig zat, is er erg aan toe. De twee andere agenten zijn minder zwaar gewond. Niemand is in levensgevaar.

De twee inzittenden van de vuilniskar zijn voor controle ook naar het ziekenhuis gebracht.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Bij het ongeval waren een politievoertuig en een huisvuilwagen betrokken. Het gebeurde aan het kruispunt van Park Spoor Oost. Er zijn verschillende gewonden gevallen. De brandweer moest enkele mensen uit de politiewagen bevrijden. Daarvoor werd het dak van de auto afgeknipt.”

De familie en de collega’s van de betrokken agenten worden opgevangen.

De huisvuilwagen reed in de richting van de Turnhoutsepoort . De politiewagen kwam uit de andere richting. De botsing gebeurde ter hoogte van de doorsteek in de middenberm, aan de inrit van Park Spoor Oost. Mogelijk wilde één van twee voertuigen aan de doorsteek afslaan naar de andere richting.

De federale wegpolitie komt ter plaatse om vaststellingen te doen. Een politiehelikopter maakte luchtbeelden van de plaats van het ongeval.

De Noordersingel blijft in de twee richtingen afgesloten.