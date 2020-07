Drank en sigaretten met Bulgaars zegel in beslag genomen Sander Bral

09 juli 2020

14u34 0 Antwerpen De politie heeft een lading drank en sigaretten met Bulgaarse zegels in beslag genomen. Twee mannen werden in de Diepestraat in Antwerpen op heterdaad betrapt toen ze de lading uit een bestelwagen aan het laden waren.

In overleg met de douane werd de lading in beslag genomen. In totaal ging het om 132 kleine flessen en 15 grote flessen wodka en whisky, 11 flessen likeur en 80 pakjes sigaretten. Ook de bestelwagen werd in beslag genomen.