Dramaserie ‘The Window’ krijgt Antwerpse centen PhT

22 november 2019

20u32 0 Antwerpen Dramaserie ‘The Window’, met acteurs als Barbara Sarafian, Jenne Decleir en Ella Leyers, krijgt 25.000 euro steun uit het fonds van de Antwerp Film Bonus. De serie is een Engelstalige coproductie van Duitsland en België. Ze speelt zich af in het profvoetbal.

‘The Window’ trekt voor de opnames naar Groot-Brittannië, België en Malta. De reeks over de voetbalwereld focust op spelers, agenten, clubeigenaars en journalisten. Hoofdpersonage is Jordan Burdett, een 17-jarig toptalent.

De opnames in Antwerpen zijn gestart op 18 november. Er wordt gefilmd tot 1 mei 2020. Alles samen zullen er 35 tot 40 draaidagen zijn in de metropool. Het budget voor de film ligt rond 9 miljoen euro. Eén op de drie acteurs en leden van de crew woont in Antwerpen.