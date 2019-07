DP World haalt 90.000 vrachtwagens van de weg Philippe Truyts

15 juli 2019

17u42 5 Antwerpen DP World, actief aan het Deurganckdok in Doel, heeft de voorbije twee jaar circa 90.000 vrachtwagens van de weg gehaald. Meer containers zijn via het spoor vervoerd. Dat laat het bedrijf in zijn duurzaamheidsverslag weten. DP World wil dat aantal de komende jaren verdrievoudigen.

Jaar na jaar verpulveren de trafieken in de Antwerpse haven records. Vooral de containerbehandeling blijft een succesnummer. Keerzijde van de medaille is dat de wegen in en om de haven steeds meer dichtslibben. Bij goederenbehandelaar DP World komen dagelijks 2.000 tot 2.500 vrachtwagens containers ophalen. Alles samen is dat goed voor zestig procent van alle containers die het bedrijf aan het Deurganckdok verwerkt. Maar er wordt aan gewerkt om dat cijfer omlaag te krijgen. In 2017 en 2018 was er al een verschuiving van circa 5 procent naar het spoor.

Zes miljoen liter diesel

DP World is met zijn terminal Antwerp Gateway een van de grootste spelers in de haven, met 700 werknemers en een capaciteit van 2,5 miljoen containers. Het bedrijf wil ook energie besparen op de containerkades. Momenteel wordt er jaarlijks 30 miljoen kWh elektriciteit en 6 miljoen liter diesel verbruikt. “We gaan zoveel mogelijk straddle carriers (de zogenaamde containerliften, red.) vervangen door hybride voertuigen. Daarnaast investeren we ook in automatische stapelkranen, omdat die slechts de helft energie verbruiken van de straddle carriers”, schrijft DP World. “Het is onze morele plicht om meer waarde toe te voegen aan de maatschappij dan we eraan onttrekken”, besluit Rob Harrison, topman van DP World Antwerp.