Dovo ter plaatse voor pieptoon uit vuilnisbak: Offerandestraat deels afgesloten CVDP

24 juli 2020

18u05 0 Antwerpen Omstreeks 17.30 uur werd Dovo opgeroepen wegens een bomalarm in de Offerandestraat, een winkelstraat in Borgerhout. De politie stelde een ruime perimeter in en vroeg winkels in de buurt om te sluiten.

“We kregen een melding binnen van een constante pieptoon die er uit een vuilnisbak komt”, vertelt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. De politie stelde een ruime perimeter in van de Dambruggestraat tot de Belinstraat. Aan de winkels in de buurt werd gevraagd om te sluiten. “Dovo is ter plaatse en er werd aan de brandweer en ziekenwagen gevraagd om stand-by te zijn.”

Later meer.