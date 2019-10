DOVO brengt WOI-bom tot ontploffing in park Fort van Merksem Jan Aelberts

01 oktober 2019

20u31 0 Antwerpen DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, zal vanavond in het park rond het fort van Merksem een explosief gecontroleerd tot ontploffing brengen. Metaalvissers haalden een bom uit de Eerste Wereldoorlog boven.

“Het gebeurt vaker dat er in de buurt van het fort van Merksem explosieven opgehaald worden door metaalvissers. We raden dat af”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns. “Zolang de bommen in het water liggen, is er geen enkel risico. Pas als ze gemanipuleerd worden moeten we controleren of DOVO ze kan vervoeren of ter plaatste tot ontploffing moet brengen.”

In dit geval was het niet veilig om de bom ter verplaatsen. Daarom stuurde de politie een BE-Alert naar de omwonenden. “Zo zijn ze verwittigd voor de knal, maar een risico is er niet. Voor de omgeving is er geen gevaar.”