Dove en slechthorende kinderen kunnen dankzij tolk ook genieten van voorleessessie Nachtwacht ADA

06 november 2019

16u36 1 Antwerpen Het was een bijzonder moment woensdagnamiddag op de Boekenbeurs. Tientallen kinderen kon er genieten van een voorleesmoment door de sterren van de Ketnetreeks Nachtwacht. En er werd rekening gehouden met élk kind want ook dove en slechthorende kinderen konden dankzij een tolk in gebarentaal ook gezellig mee volgen.

Verhaaltjes voor het slapengaan blijven immens populair, zo bleek eerder al. 8 op de 10 Belgische ouders leest regelmatig een verhaaltje voor. Gemiddeld gaat het om zo’n vier dagen per week. En de kinderen hebben een ruime keuze: in de boekenkast staan gemiddeld 33 kinderboeken opgestapeld. Maar niet ieder kind kan zomaar genieten van een voorleesmomentje. Wereldwijd zijn er ongeveer 32 miljoen dove en slechthorende kinderen, waarvan negen op de tien horende ouders heeft die geen directe toegang hebben tot gebarentaal. Vele kinderen hebben daarom moeite om te leren lezen, vaak vanwege een gebrek aan middelen die de brug slaat tussen gebarentaal en geschreven taal.

Daarom ontwikkelde Huawei vorig jaar de de Belgische StorySign-applicatie samen met experts van belangenorganisaties in de dovengemeenschappen. De app gebruikt de kracht van artificiële intelligentie en de sympathieke avatar Star om een authentieke leeservaring te creëren en de verhaaltijd voor dove kinderen en hun ouden te helpen verrijken. De app zelf werkt heel eenvoudig: Star, het centrale figuurtje in de app, vertaalt een selectie van de meest populaire kinderboekjes naar gebarentaal. Omdat ouders en kinderen zelf de pagina’s scannen van het boek op hun schoot, ontstaat een naadloze leeservaring in hun eigen tempo. Zo maakt StorySign de boekenwereld voor echt iedereen toegankelijk.

De Boekenbeurs is meteen het uitgelezen moment om ook aandacht te besteden aan slechthorende en dove kinderen. De televisiesterren van Nachtwacht trakteerden de kinderen op een inclusief voorleesmoment. Terwijl Vladimir, Keelin, Wilko en Vega voorlazen, vertaalde een gebarentolk alles voor de kindjes. En zo konden ook zij genieten van een fijn voorleesmoment op de Boekenbeurs.