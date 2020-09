Douane reageert op twaalf ton onderschepte cocaïne die in haven blijft liggen: “Voor eind van de week vernietigd” Sander Bral

01 september 2020

18u24 0 Antwerpen Normaal laat de douane in opdracht van justitie al cocaïne vernietigen vanaf men 1.500 kilogram onderschept heeft, maar momenteel ligt er Normaal laat de douane in opdracht van justitie al cocaïne vernietigen vanaf men 1.500 kilogram onderschept heeft, maar momenteel ligt er al wekenlang twaalf ton (!) coke stof te vergaren in de Antwerpse haven . Niet alleen werden er meer drugs onderschept dan gewoonlijk maar er zijn ook problemen met de verbrandingsovens. Douane belooft de tonnen coke deze week te vernietigen en benadrukt dat hun bewakingspersoneel geen gevaar loopt. “Wij zijn hier natuurlijk wel in gespecialiseerd.”

Wanneer er drugs - meer specifiek cocaïne - onderschept worden in de haven van Antwerpen, worden die naar een speciale loods van de douane gebracht. Normaal gezien mag daar maximum 1.500 kilogram opgeslagen worden vooraleer justitie het bevel geeft tot vernietiging. Op die manier kunnen de drugs ook in kleinere hoeveelheden en anoniem naar de verbrandingsovens gebracht worden, waar ze vernietigd worden conform de regels, inclusief milieuwetgeving.

De FOD Financiën, waar de douane onder valt, weigerde maandag te bevestigen dat er twaalf ton cocaïne in de loods lag en verwees door naar het parket, dat de bal terugkaatste. Dinsdag dan wilde Financiën enkel kwijt dat er inderdaad drugs worden bijgehouden maar er niet verder gecommuniceerd werd omwille van de veiligheid van het eigen personeel. Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van douane zelf, bevestigde het verhaal dinsdag wel.

Onderhoud ovens

“Het gaat om een erg uitzonderlijk geval”, benadrukt Vanderwaeren. “Eerst en vooral waren er de laatste tijd veel meer drugsvangsten, tot 25% meer dan hetzelfde semester vorig jaar. Bijkomend is het probleem met de ovens waar momenteel al weken onderhoudswerken plaatsvinden en herstellingen met als gevolg dat we die drugs nog niet hebben kunnen laten vernietigen. Een probleem dat in de loop van de week opgelost zal worden”, verzekert Vanderwaeren. “Bovendien hebben ook de problemen rond Covid-19 de boel vertraagd.”

(lees verder onder de foto)

Expertise

Over de veiligheid van het douanepersoneel is Vanderwaeren erg duidelijk. “We hebben camerabewaking en gewapende mensen die permanent patrouilleren. Bovendien zijn we ook niet alleen in de haven en werken we nauw samen met de scheepvaartpolitie, de federale gerechtelijke politie en de lokale. Onze bewakingsteams zijn getraind om transporten te vergezellen en hebben de nodige kennis om de loods te bewaken. Wel is het zo dat we die mensen nu niet elders kunnen inzetten.”

Dewinter

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter haalde maandag hard uit naar de douane. “Eén op drie posten is niet bezet en overdag zijn er slechts drie patrouilles op pad en ’s nachts één? Hoe kan je zo een haven van 12.000 hectare beschermen? Op de busjes van de douane ontbreekt enkel nog een schietschijf.”

Zonder namen te noemen pareert Vanderwaeren die kritiek. “Het zijn de haventerminals zelf die ons vragen om zichtbaar aanwezig te zijn, om verdachte figuren af te schrikken. Verder zit er een project in de steigers om containers meer te scannen en de vernietiging van onderschepte drugs meteen te kunnen organiseren vanop de haventerminals zelf.”