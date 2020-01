Douane neemt recordaantal van 126 miljoen namaaksigaretten in beslag ttr

17 januari 2020

07u54

De douane heeft meer dan 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Het betreft de grootste vangst ooit. De sigaretten zijn afkomstig uit Zuidoost-Azië en hadden een momenteel nog ongekende bestemming.

De in beslag genomen sigaretten vertegenwoordigen een geraamd bedrag van 65 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw. Er zijn acht personen aangehouden voor ondervraging, zo laat de FOD Financiën vandaag weten.



Een eerste inbeslagname van 10 miljoen sigaretten vond al op 9 januari plaats in een stapelplaats in Stabroek. Een onderzoek leidde tot andere inbeslagnames. Vervolgens zijn drie containers met in totaal 30 miljoen sigaretten in Antwerpen en nog eens 86 miljoen sigaretten in stapelplaatsen in Brecht in beslag genomen.

De acht personen die aangehouden zijn voor ondervraging beweren de Turkse nationaliteit te hebben. De douane voert verder onderzoek.