Douane neemt recordaantal van 126 miljoen namaaksigaretten in beslag : “Voor 65 miljoen euro aan accijnzen, taksen en belastingen ontdoken” Toon Verheijen

17 januari 2020

07u54

Bron: Redactie 12 Antwerpen De douane heeft meer dan 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen in drie loods in de haven, Stabroek en in Sint-Lenaarts (Brecht). Daar werden maar liefst 86 miljoen sigaretten in beslag genomen. De sigaretten vertegenwoordigen ongeveer 65 miljoen euro aan ontdoken accijnzen, taksen en belastingen. “Maar ook naar gezondheid toe is er een groot gevaar, want in de sigaretten zit de grootste rommel.” De sigaretten zijn afkomstig uit Zuidoost-Azië en hadden een momenteel nog ongekende bestemming.

Het onderzoek startte begin januari nadat er in een loods in Stabroek een hoeveel van zo'n tien miljoen sigaretten werd aangetroffen in een loods. De Douane zette meteen een doorgedreven onderzoek in gang en dat leidde al snel naar een tweede vondst, dit keer in de Antwerpse haven. Daar lagen dertig miljoen sigaretten opgeslagen in een loods. Maar toen moest de grootste vangst nog volgen. Die gebeurde donderdag en vrijdag in een redelijk nieuwe opslagruimte aan het kanaal in Sint-Lenaarts. Daar worden verschillende units verhuurd onder meer als opslagruimte. In twee van de loodsen stonden niet minder dan 270 paletten namaaksigaretten van verschillende merken. Alles samen ging het om 86 miljoen sigaretten. De eigenares van het gebouw schrok zelf van wat er in de loods zat en wilde liever niet reageren.

Rommel

De sigaretten zijn afkomstig uit Zuid-Oost Azië met momenteel nog een ongekende bestemming. Het gaat allemaal om namaaksigaretten van onder meer de merken Rothmans Blue, John Player Special en em@il. Een recordvangst, want nooit eerder werd in één klap zoveel in beslag genomen. Het betreft de grootste vangst ooit. In 2019 werden 174 miljoen sigaretten over gans het jaar door de Douane in beslag genomen, afkomstig uit smokkel of door de productie in totaal 4 ontmantelde fabrieken. In 2016: 80 miljoen, in 2017: 114 miljoen en in 201: 111 miljoen. “Alle samen zullen de sigaretten op vlak van douane een bedrag vertegenwoordigen van zo’n 65 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën. “We hebben dus iemand of een groepering redelijk veel pijn gedaan. Maar ook voor de merkhouder is er uiteraard schade, want die zit grote partijen sigaretten op de markt komen onder zijn naam, maar heeft heeft er absoluut geen winst bij. En minstens even belangrijk: de gezondheid komt ernstig in gevaar. Roken is op zich al ongezond, maar in namaaksigaretten zit dikwijls de grootste rommel. Het gaat puur om (brandbaar) afval, hooi en ooit hebben we zelfs asbest aangetroffen. Hooguit een klein deeltje is echt tabak. Wat er in deze partij sigaretten zit, is voorlopig nog onbekend.”

Vernietigen

De paletten sigaretten werden vrijdag allemaal opgeladen in verschillende grote vrachtwagens en overgebracht naar een meer beveiligde opslagruimte. Binnen korte tijd zullen ze allemaal vernietigd worden. In totaal zijn acht mannen in Sint-Lenaarts opgepakt die allemaal de Turkse nationaliteit hebben. De onderzoeksrechter zal in de loop van vrijdag beslissen of ze aangehouden blijven. Het onderzoek wordt gevoerd door de douane zelf. Dat is een specifieke wetgeving. De verdachten moeten ook binnen de vijftien dagen gedagvaard worden voor de rechtbank. Tijdens de rechtszaak zal het openbaar ministerie enkel een eventuele strafmaat vorderen. De boetes worden gevorderd door de douane zelf.