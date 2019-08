Douane neemt producten van gesloten CBD-shop in beslag AMK/PLA

28 augustus 2019

14u02 2 Antwerpen De pop-upstore van Ian Thomas en Ganō was een kort leven beschoren. De winkel is gisteren feestelijk geopend, maar vandaag alweer gesloten op politiebevel. De winkel verkocht CBD-oliën, op basis van een stof uit de hennepplant. De Antwerpse procureur heeft de winkel laten sluiten wegens administratieve tekortkomingen. De douane en het FAVV onderzoeken de producten die in de CBD-shop worden verkocht.

Op Instagram is Ian Thomas niet te spreken over de sluiting. “De politie is hier binnengevallen op dag één. What the hell! Ze gaan de winkel sluiten, dus jullie kunnen niet meer langskomen. Het spijt me echt jongens.”, vertelt de 22-jarige zanger. Daar voegt hij nog bij toe dat “de natuur geen misdaad is, en dat het niet gemonopoliseerd moet worden door machtige mensen.”

Een tiental agenten kwam woensdagmorgen de winkel in de Kloosterstraat binnen, controleerde alle CBD-producten, en verzegelde het pand. Er zouden twee inbreuken op de wet zijn gebeurd: ten eerste zou de winkel geen vergunning hebben om zich in Antwerpen te vestigen, en ten tweede zou de voedselwetgeving geschaad zijn. In de winkel werden etherische oliën en geurkaarsen verkocht. De producten bevatten CBD, een stof die wordt gewonnen uit de bladeren van hennep, maar in tegenstelling tot cannabis, geen psychoactieve stoffen bevat. Met de lancering wilde Ganō CBD bekend maken bij het grote publiek.

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket legt uit wat er gebeurde. “De popup-winkel is gesloten omdat er administratieve inbreuken zijn. Ook een popup-winkel moet een vestigingsadres in de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben. Dat was hier niet het geval. Daarom is de zaak verzegeld. Die verzegeling staat los van de producten die er te koop waren.”

De politie was vergezeld van inspecteurs van de douane. Een multi-disciplinair team, heet dat dan. De douaniers hebben stalen van producten in beslag genomen. Die zullen verder worden onderzocht, onder meer in de labo’s van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In België mogen CBD-producten niet als voedingssupplement worden verkocht.

Webshop blijft open

De eigenares van de pop-upstore van Ganō, Ina Averals, vindt dit een heel spijtig voorval. “Wat die vergunning betreft, wij huren het pand voor één week, en ik heb nog nagevraagd bij de autoriteiten welke vergunning we daarvoor nodig hadden. Volgens de stad was alles in orde. De tweede inbreuk is zogezegd op de voedingswetgeving van het FAVV. We zouden onze producten als voedingssupplement verkopen, maar dat is dus absoluut niet het geval. Ik vind het enorm jammer dat onze winkel gesloten wordt, ook al zijn onze producten perfect in orde en is het legaal om producten te verkopen met een CBD gehalte van lager dan 0,2%. Maar het is in België enorm moeilijk om hierover te communiceren, want zij trekken telkens een muur op als het gaat over cannabis. De wetgeving hierover is nog te flou, en dat willen we graag veranderen.” Averals verzekert dat de webshop wel gewoon open blijft.