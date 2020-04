DOSSIER. Tien jaar Shariah4Belgium, deel 1.

Van amateuristische website tot veroordeling Belkacem Patrick Lefelon

04 april 2020

3 maart 2010: Shariah4Belgium lanceert website

Shariah4Belgium was begin maart 2010 in alle stilte opgestart met een amateuristische website. Niemand die het merkte. Tot gewezen commissaris Luc Van Grieken van de federale politie Fouad Belkacem in de gaten krijgt. Van Grieken verzamelt informatie over alle vormen van extremisme.

“Ik volgde toen ‘De jongeren voor Islam’, een vzw die ontmoetingen met radicale, buitenlandse islampredikers organiseerde in Berchem. Veel allochtone jongeren, zelfs van 13, 14 jaar, kwamen daar naartoe. Soms liet Belkacem zich daar zien. Hem kende ik omdat hij veroordeeld was voor diefstallen en fraude. Ik hoorde van iemand dat Belkacem met iets nieuws was begonnen. Hij plande een eerste actie tijdens de lezing ‘Lang leve God, weg met Allah’ van dichter en schrijver Benno Barnard aan de universiteit. Begin maart ging de website Sharia4Belgium.webs.com online.”

De westerse democratie is pervers, tijd dat we de sharia invoeren Fouad Belkacem, leider van Shariah4Belgium, op 3 maart 2010

Van Grieken stuurde een informatieverslag naar diverse politiediensten en naar het parket. Dat maakte weinig indruk. “Waar gij toch uw tijd in steekt? In een bende clowns. Gij jaagt op spoken”, kreeg Van Grieken op verschillende echelons te horen.

31 maart 2010: Benno Barnard de mond gesnoerd

De lezing 'Lang leve God, weg met Allah’ stond gepland op woensdag 31 maart op de campus van universiteit Antwerpen in de Rodestraat. Organisator was Jurgen Slembrouck:

“De lezing paste in een cyclus over de waarden van het humanisme. Benno Barnard had kort voordien een opiniestuk in de krant geschreven en daarom had ik hem uitgenodigd. De politie weees mij op een instructiefilmpje op de website van Shariah4Belgium waar een Israëlische diplomaat om de haverklap werd onderbroken tijdens zijn toespraak. We spraken af dat de eerste vier rijen in de zaal onbezet zouden blijven en dat het publiek gefilmd zou worden.”

Een vijftigtal belangstellenden kwam naar Benno Barnard luisteren, onder wie een twintigtal leden van Shariah4Belgium. De Antwerpse politie had een patrouille gestuurd voor het geval er incidenten zouden zijn.

2 april 2010: Politici schieten wakker

Vanuit alle hoeken komen reacties op de verstoorde lezing aan de universiteit: burgemeester Patrick Janssens (s.pa), minister voor Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld), het Antwerpse parket, …

Gewezen straathoekwerker Peter Calluy wijst hen terecht. Hjj heeft begin jaren 2000 tevergeefs aan de alarmbel getrokken toen Belkacem voorzitter was van vzw El Islaah in Boom, een project om jonge allochtonen beter te integreren. Daar toonde Belkacem al zijn radicale kantjes en zet jongeren op tegen homo’s.

22 mei 2010: Betoging tegen boerkaverbod

Onder impuls van Fouad Belkacem en Shariah4Belgium wordt in Brussel een betoging tegen het boerkaverbod opgezet. De Brusselse burgemeester geeft geen toelating voor de betoging. Fouad Belkacem roept op een persconferentie in Borgerhout alle vrouwen op om een hoofddoek te dragen. Ook vertegenwoordigers van de verboden Britse organisatie Shariah4UK zijn aanwezig.

18 september 2010: Belkacem ontsnapt aan arrestatie

Fouad Belkacem en Shariah4Belgium-leden gaan in Parijs betogen met de radicale groepering Forza Alizza. De Police Judiciaire van Parijs vraagt inlichtingen bij de collega’s in Antwerpen. Gepensioneerd politieman Luc Van Grieken: “Terloops wees ik erop dat Belkacem in Marokko gezocht werd in een drugszaak. België kon hem door zijn dubbele nationaliteit niet uitleveren. Frankrijk had dat probleem niet. De PJ van Parijs stond Belkacem die zondag op te wachten om hem op te pakken, maar door een samenloop van omstandigheden raken Belkacem en zijn mannen niet op de plaats van de afspraak. Spijtig, anders was hij uitgeleverd geworden en waren wij in Antwerpen van hem verlost geweest.”

10 februari 2011: “Kanker is straf van Allah”

Bij de dood van Vlaams Belangpolitica Marie-Rose Morel haalt Fouad Belkacem uit in één van zijn vele videofilmpjes. Hij noemt de kanker van Morel een straf van Allah. “Waar is jullie afgod nu? Zij is onderweg naar de vuilnisbelt van de geschiedenis. Samen met Hitler, Stalin en alle vijanden van Allah. Hij heeft haar goed laten lijden met kanker.”

17 juni 2011: Fouad Belkacem veroordeeld

De Antwerpse rechtbank veroordeelt Fouad Belkacem tot 2 jaar effectieve celstraf voor aanzetten tot haat en geweld tegen Marie-Rose Morel, tegen de homogemeenschap en tegen enkele andere politici.

Volgende week deel 2. Hoe Shariah4Belgium uitgroeide tot een terreurbeweging, gezien door de ogen van een terreurspeurder.