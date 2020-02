Dossier rond ‘free fights’ naar de rechtbank verwezen: 66 personen moeten terechtstaan BJS

27 februari 2020

11u49 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag 66 personen verwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier van free fights. Dat zijn georganiseerde vechtpartijen tussen hooligans van voetbalclubs.

Dit dossier bouwde verder op wat in het onderzoek naar de raid op een bus met Beerschotfans in de zomer van 2017 in Mortsel aan het licht was gekomen. Leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC organiseerden in het geheim illegale gewelddadige bijeenkomsten tegen rivaliserende supportersploegen.

Die gevechten vinden plaats op afgelegen plaatsen, maar wel op de openbare weg. Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om een duidelijk signaal te geven dat deze illegale gevechten niet thuishoren in onze maatschappij.

66 mensen verwezen

De raadkamer in Antwerpen heeft 66 mensen tussen 21 en 53 jaar verwezen in dit dossier. De feiten zijn gekwalificeerd als opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, aanstoker van een vereniging, lid van een vereniging en verboden wapenbezit. Het gerechtelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat betrokkenen deel zouden uitmaken van een private militie. Zij worden daarvoor niet vervolgd.

In een volgende fase zal het dossier worden ingeleid voor de correctionele rechtbank.

Er loopt nog een gelijkaardig dossier met hooligans van Beerschot. Dat zal opnieuw voor de raadkamer worden vastgesteld na een eerdere vraag tot extra onderzoek.