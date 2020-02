Doorstart populaire Last Minute Ticket Shop tot einde culturele seizoen juni 2020 David Acke

11 februari 2020

09u46 5 Antwerpen Na de aankondiging dat vzw Prospekta, het centrum voor kunstcommunicatie in Antwerpen, ophoudt te bestaan, was de toekomst van activiteiten zoals Cultuurmarkt, Museumnacht, Erfgoeddag, 100% Expo, en de Last Minute Ticket Shop (LMTS) onzeker. Maar vanaf 14 februari krijgt de Last Minute Ticket Shop op de Grote Markt in Antwerpen een doorstart via Ticketbalie BV.

Enkele weken geleden raakte bekend dat de populaire Last Minute Ticket Shop de deuren zou sluiten door het opdoeken van Prospekta, de organisatie achter de ticketshop. Dat betekende een domper voor heel wat cultuurliefhebbers die er last minute nog een heel voordelig ticketje kon scoren voor een cultureel evenement. Maar nu is er dus goed nieuws. Door de bezorgdheid over het bestaan van LMTS voor de culturele sector werd er op korte tijd een partner gevonden voor het verderzetten van deze ticketshop waar men op het laatste moment tickets voor voorstellingen kan kopen met fikse korting.

“Door de snelheid van deze verderzetting behouden we de vaste klanten en gaat deze culturele service niet verloren. LMTS is een belangrijk platform om cultuurbezoekers kennis te laten maken met voorstellingen in Antwerpen. Zo krijgen mensen de financiële mogelijkheid om te experimenteren tussen verschillende genres en vormen van podiumkunsten. In de meeste internationale cultuursteden is een project zoals de Last Minute Ticket Shop aanwezig. Daarin mag Antwerpen zeker niet ontbreken met zijn unieke theaterbuurt en divers landschap van live entertainment”, vertelt Nico Warrinnier, zaakvoerder Ticketbalie BV

“Vlaanderen heeft in december vorig jaar beslist om na de transitiejaren 2018 en 2019 de werking van Prospekta niet te weerhouden. 31 januari hield ons verhaal op te bestaan. We zijn verheugd dat Ticketbalie BV de werking van Last Minute Ticket Shop alvast tot het einde van dit cultuurseizoen wil verderzetten. Zo kan het publiek blijven genieten van toneel, ballet of opera aan halve prijs”, vult Annik Klaes, directeur Prospekta, aan.

Door de doorstart zal de werking van LMTS integraal worden verdergezet vanaf volgende week. Vrijdag 14 februari zijn er opnieuw tickets te koop aan 50% korting. Ticketbalie BV is van plan om de werking zeker verder te zetten tot het einde van het culturele seizoen in juni 2020. Ondertussen zal er in overleg met de verschillende diensten van Stad Antwerpen bekeken worden welke invulling de Last Minute Ticket Shop op lange termijn kan krijgen.