Doorbraak voor dj-duo Double-U ft. Eugene: van de ‘Winterclubbing stage’ op Tomorrowland naar ‘Dr. Oscar club’ in China CVDP

02 augustus 2019

13u50 0 Antwerpen Na een samenwerking van meer dan 5 jaar kondigen dj Double-U en Eugene hun eerste tour als dj-duo door China aan. In Double-U ft. Eugene fungeert William Van den Buys als dj en is Eugene entertainer. Ze zullen deze zomer draaien in onder andere de ‘Dr. Oscar. club‘ in Taiyuan, waar vaak bekende internationale dj’s komen spelen.

Het duo heeft al een groot deel van de Belgische dancefestivals op zijn palmares staan zoals Sunrise Festival, Beachland en Summerfestival. Tomorrowland is het grootste Belgische festival waar het dj-duo de voorbije jaren optrad. Dit jaar speelde William er met een solo dj-set en stond Eugene geboekt als Orgelman Eugene, een 86-jarige demente man met een draaiorgel. De heren denken dat hun optredens op Tomorrowland de doorbraak zijn geweest om de aandacht te trekken in China.

Het is niet de eerste keer dat het duo in China komt, maar wel de eerste keer dat ze geboekt zijn als Double-U ft. Eugene en de grote internationale clubs zullen veroveren. “Enkele weken geleden stond ik nog te draaien op ‘Balaton Sound’ in Hongarije, het lijkt wel de start van een internationale carrière”, lacht William. Toch blijven de heren heel bescheiden. “We zullen onze roots nooit vergeten en blijven uiteraard ook gewoon optreden op lokale fuiven. Vooral de afwisseling is heel leuk”, benadrukt William.