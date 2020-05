Door lockdown zag dit koppel al hun opdrachten in het water vallen. Met vrijgekomen tijd storten ze zich nu in nieuw avontuur Sander Bral

14 mei 2020

12u08 13 Antwerpen Wat doe je als je in de eventsector werkt en al je opdrachten in het water vallen? Een eigen muziek- en fotostudio beginnen. Zangeres Robin De la Ruelle (27) en eventfotograaf Boy Kortekaas (35) starten een nieuw avontuur op het Eilandje met Studio 84: “Een zangstudio, een muziekstudio, een fotostudio, een creatieve hub.”

Na Nicole en Hugo is er nu ook het Antwerpse showbizzkoppel Robin De la Ruelle en Boy Kortekaas. Als Robin De la Rue kennen we Robin als zangeres op festivals zoals Maanrock en Extrema Outdoor en haar dubbele passage in The Voice van Vlaanderen. Ze geeft momenteel zangles aan onder andere Anouk Matton (MATTN). Boy Kortekaas produceert muziek in de dj-wereld en speelde als The Oddword en Boy op festivals als Tomorrowland en Tomorrowland Winter. Zijn hoofdberoep is mode- en eventfotograaf met ontwerper Raf Simons en deejays Lost Frequencies en Dimitri Vegas & Like Mike als belangrijkste partners.

Plat

“Het hoeft dus niet te verbazen dat we momenteel weinig tot geen werk hebben”, zegt Robin. “Ik kan momenteel wel online zanglessen geven maar de eventsector ligt wellicht nog maandenlang plat. Boy zou normaal gezien aan het toeren zijn als persoonlijke fotograaf van Dimitri Vegas & Like Mike. We hebben dus alle tijd van de wereld om ons plan, dat nét voor de coronacrisis ontsproot, volledig uit te werken.”

We weten dat een nieuw avontuur starten in de muziek- en eventwereld op dit moment een groot risico is, daar moeten we geen tekening bij maken. Maar het is net door de kwetsbaarheid van de muziekwereld, en de afhankelijkheid van anderen, dat we ons eigen ding willen creëren Robin

Polyvalente fotostudio

Dat plan bestaat uit het aankopen van een pand aan het Antwerpse Eilandje, reeds uitgevoerd, en in een volgende fase het verbouwen ervan tot een creatieve hub met fotostudio, muziekstudio en ruimte om zanglessen te geven. “Met die renovatie zijn we volop bezig, de laatste hand aan de plannen is gelegd en we zoeken in oktober al te kunnen openen. De fotostudio zal de meeste ruimte innemen, zodat die ook voor andere dingen gebruikt kan worden zoals workshops, meetings, yogasessies of zelfs knutselnamiddagen”, lacht Robin.

(lees verder onder de foto)

Oneindig

“Alle ruimtes zijn akoestisch perfect en goed geïsoleerd zodat er tegelijkertijd muziek kan opgenomen worden, zanglessen gegeven kunnen worden en foto-opnames kunnen gebeuren. Je zal de creativiteit van elkaar kunnen voelen zonder elkaar te storen. De mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig. Kunnen we met Studio 84, genoemd naar de huisnummer van het pand én het geboortejaar van Boy, op termijn een eigen muzieklabel oprichten? Geen idee, waarom niet?”

Stroomversnelling

“We weten dat een nieuw avontuur starten in de muziek- en eventwereld op dit moment een groot risico is, daar moeten we geen tekening bij maken”, gaat Robin verder. “Maar het is net door de kwetsbaarheid van de muziekwereld, en de afhankelijkheid van anderen, dat we ons eigen ding willen creëren. Door corona is ons plan plotseling in een stroomversnelling gekomen en zijn we gemotiveerder dan ooit om hier een succesverhaal van te maken.”

Als alles volgens plan verloopt, opent Studio 84 begin oktober de deuren. Wie het project wil steunen, kan unieke fotokunstwerken van Boy aanschaffen via studio84antwerp.be.

